Saronno, calci e pugni sotto i portici di piazza Libertà: violenta lite sotto lo sguardo dei saronnesi

SARONNO – Sono decine le testimonianze arrivate in redazione su quanto accaduto sabato 25 giugno in piazza Libertà poco dopo le 22,30. Secondo una prima ricostruzione a movimentare la serata con centinaia di persone presenti tra piazza Libertà e corso Italia è stata una violenta lite tra stranieri sotto i portici tra piazza Libertà e corso Italia.

I testimoni raccontano di due stranieri, tunisini, che colpiscono con calci, pugni, schiaffi e anche lanciando bottiglie (fortunatamente di plastica) ad un marocchino trentenni. Visto l’accaduto e come lo straniero stesse soccombendo ai colpi i presenti non hanno perso tempo e hanno dato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati sul posto una pattuglia di carabinieri, una della polizia locale e l’ambulanza. Il personale sanitario si è occupato del marocchino provato ma complessivamente in condizioni meno gravi di cui sembra all’inizio delle operazioni di soccorso. Dopo i primi accertamenti sul posto è stato portato all’ospedale cittadino in codice verde. Al momento lo straniero, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha preferito non sporgere denuncia.

I carabinieri presenti sul posto hanno comunque raccolto tutti gli elementi per ricostruire l’accaduto anche se al momento i motivi della lite non sono ancora emersi.

