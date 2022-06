x x

SARONNO – E’ arrivato a Saronno ieri pomeriggio per accompagnare il fratello, che non stava bene, all’ospedale. Ha lasciato l’auto nelle vicinanze del presidio dopo aver accompagnato il familiare all’interno al presidio ma quando, finita l’emergenza e ricoverato il fratello doveva fare ritorno a casa non è più riuscito a trovare la sua utilitaria,

Affranto per l’accaduto e decisamente agitato il 78enne si è rivolto alla polizia locale. In comando gli agenti presenti l’hanno rassicurato e in pochi minuti la pattuglia ha trovato la sia Renault Clio posteggiata in via Don Marzorati. Così l’emergenza, avvenuta sabato pomeriggio dalle 16, è stata prontamente risolta e l’uomo ha potuto tornare a casa non prima di aver calorosamente ringraziato gli agenti e la centrale operativa del comando di piazza Repubblica per l’aiuto ricevuto.

