KUNOVICE – L’Italia di softball Under 22 chiude a punteggio pieno il primo girone del campionato europeo di categoria, a Kunovice in Repubblica Ceca. Doppia vittoria anche nel secondo giorno di gare: 14-0 contro la Croazia, la partita mattutina. Vittoria arrivata con l’applicazione della mercy rule al quarto e frutto del solito attacco, guidato dal secondo fuoricampo in due giorni di Tara Melassi.

Nella quarta partita del girone si completa il poker con la vittoria 10-0, sempre al quarto contro la Slovacchia. Ottima prestazione in pedana di Beatrice Nannetti, al secondo sforzo consecutivo in due partite di giornata (tre se si considera la parte finale della seconda partita della prima giornata). Un po’ meno determinante l’attacco, che ha sfruttato molti errori della difesa slovacca.

Mercoledì al via la seconda fase del torneo con le partite contro Repubblica Ceca e Germania.

(foto: una fase del match fra Italia e Slovacchia under 22)

29062022