x x

CESATE – Croce viola Cesate festeggia per tre giorni: la Festa in viola sarà aperta alla cittadinanza nei giorni di giovedì 7 luglio, venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio.

Con il patrocinio del comune di Cesate e con la collaborazione di Anpas, nella sede di Croce Viola, in via Venezia 31, a Cesate, si festeggia all’insegna della musica e della socialità. Alle 19 sarà disponibile servizio di ristorazione, mentre alle 21 ci sarà occasione di scatenarsi a ritmo di musica con l’intrattenimento musicale.

Per sabato 9 luglio, eccezionalmente, il servizio di ristorazione sarà aperto anche alle 12.30 per un pranzo in compagnia.

(foto d’archivio: un’ambulanza di Croce Viola Cesate)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn