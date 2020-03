CESATE – Tra le tante realtà in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus c’è la Croce viola di Cesate, servizio di soccorso attivo dal 1985.

Dalla sede di via Venezia, 31 a Cesate fanno sapere che è attiva la campagna di raccolta fondi #iorestoinambulanza finalizzata al contrasto del coronavirus:

“Drin… Drin… Drin…

Tocca a noi!

Il capo-equipaggio ci comunica che dobbiamo vestirci!

Protezione completa: Tuta, calzari, doppi guanti, occhiali e mascherina. Ora siamo pronti!

Come sempre, e con impegno portiamo a termine il servizio.

Ma non è ancora finita, si deve procedere con un’accurata sanificazione del mezzo e dei presidi, ci si sveste, tutto il possibile materiale contaminato viene raccolto e buttato negli appositi contenitori.

Di nuovo pronti e operativi!!

Ecco un servizio tipo dei nostri volontari.

Eh sì.. per quanto prezioso sia il materiale utilizzato, ad ogni servizio sarà smaltito e ripristinato nuovamente, oltretutto la difficoltà di reperimento ha fatto lievitare i costi per l’acquisto.

Ora siamo noi a dover chiedere il tuo aiuto.

E’ una lotta faticosa e purtroppo anche costosa, giorno dopo giorno il nostro personale dedica molto tempo ad aiutare persone sfortunate.

Abbiamo bisogno del tuo sostegno per non interrompere queste attività!

Aiutaci con una donazione, anche piccola, perché per noi è un grande aiuto in questo momento difficile.

Ti chiediamo inoltre di condividere questa raccolta fondi con i tuoi contatti.

Grazie!

Per Donare fai click qui

oppure puoi donare anche attraverso:

iban: IT10B0503432920000000030859 causale “emergenza corona virus”

conto corrente Postale: 22401202 causale “emergenza corona virus”

17032020