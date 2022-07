x x

SARONNO – Cineforum dal centro sociale Telos, i cui attivisti sono l’altra sera tornati nel centro sportivo abbandonato di via Leonardo Da Vinci al quartiere Matteotti, che loro stessi avevano tempo fa ripulito ribattezzandolo “il campetto”, per un appuntamento col “cinema all’aperto”. Per quest’anno, si apprende dai social, gli anarchici hanno pensato ad un cartellone di film sui temi di guerra, propaganda e dell’antimilitarismo, ed è stato proiettato “Path of glory di Stanley Kubrick”.

Sempre dai social si apprende che seguiranno altri due appuntamenti, il 7 e il 14 luglio.

(foto: centro sociale Telos al campetto di via Da Vinci al Matteotti per l’annuale cineforum estivo)

02072022