x x

SARONNO – Nella mattinata di oggi, sabato 2 luglio alle 11 al museo Gianetti si terrà l’inaugurazione dell’installazione, creata dai ragazzi che hanno aderito al laboratorio “Ready to send a message”.

Durante gli incontri i ragazzi hanno prima appreso le tecniche base della ceramica e in seguito si sono cimentati nell’utilizzo di tale materiale creando un’istallazione interattiva per il giardino del museo Gianetti.

“Passate a trovarci – invitano dal museo – per scoprire di che cosa si tratta e lasciare il vostro messaggio.”

Il laboratorio rientra nel progetto Ready to read in collaborazione con il comune di Saronno, Informagiovani di Saronno, in partenariato con cooperativa sociale Naturarte e la cooperativa L’aquilone, e con il contributo di Fondazione Cariplo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn