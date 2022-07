x x

SARONNO – Conto alla rovescia per i tre giorni di Festival delle Birre Artigianali che animerà il giardino di Villa Gianetti per tre Giorni. L’appuntamento è fissato per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio con la festa che proseguirà venerdì dalle 19.30 alla 1,

sabato dalle 17 alle 2, domenica dalle 17 alle 23.

L’evento, che ormai ha raggiunto la terza edizione, vedrà tre giorni di degustazioni, incontri e laboratori dedicati al movimento brassicolo artigianale italiano ed estero che in questo momento storico più che mai gode di grande attenzione da parte del pubblico, stampa nazionale e addetti ai lavori internazionali. Le protagoniste indiscusse saranno le birre artigianali, rappresentate dai migliori produttori italiani, che si accompagneranno ai piatti preparati dai truck presenti in loco.

I birrifici coinvolti con le proprie birre artigianali per la degustazione sono Birrificio Sagrin, Birrificio Montelupo, Birrificio Bibibir, Birrificio Basei, Birrificio Della Granda, Licor Dei, Birra Hoppy Hobby, Birra Mundi e Don Byron.

Non mancheranno gli stand di cibo con peperoncini, pistacchi del Bronte e cannoli sicialiani, ma anche salamelle, panini, sapori romaneschi popcorn e frittelle. Oltre ad un’aria relax, in cui si potrà mangiare e rilassarsi, sarà disponibile anche un workshop di degustazione insieme agli artigiani e l’animazione per i più piccoli.

L’evento, organizzato da Beerinba con il patrocinio del comune di Saronno, è gratuito: sarà possibile pagare birre e bevande agli stand.

(foto d’archivio)

