CISLAGO – Circolava senza assicurazione e… scoperto dalla polizia locale non solo ha dovuto pagare la sanzione ma anche dire addio all’auto visto che era sotto sequestro. E’ quello che è successo nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 luglio a Cislago ad un 54enne saronnese.

La pattuglia della polizia locale, impegnata negli ordinari servizi di controllo del territorio organizzati dal comandante Marco Cantoni, ha intercettato un veicolo privo di copertura assicurativa. I controlli realizzati dagli agenti hanno permesso di scoprire che il veicolo era sottoposto ad un provvedimento di sequestro penale. Così gli agenti hanno dovuto recuperare l’auto e a fare in modo che tornasse nella disponibilità del legittimo proprietario.

