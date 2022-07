x x

SARONNO – Degrado in piazza De Gasperi nel centro storico di Saronno: se n’è parlato molte volte, la situazione nel corso del tempo non è cambiata. “Tra l’indifferenza di tutti” fa notare Paolo Bocedi, artigiano saronnese, membro della commissione ocmunale sicurezza e presidente nazionale dell’associazione anti-racket Sos Italia libera.

Più volte Bocedi è intervento per chiedere un cambio di rotta in zona centrale, e fra le aree più critiche c’è proprio piazza De Gasperi, punto di ritrovo anche per i senza tetto. E’ anche la zona dove spesso devono intervenire le forze dell’ordine e le ambulanze, per soccorrere persone che stanno male o in stato di intossicazione etilica.

(foto: una immagine realizzata da Paolo Bocedi l’altro giorno nella centralissima piazza De Gasperi)

