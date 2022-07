Saronno e Tradate in lutto per la scomparsa di Barbara Massimini: “Non fiori ma offerte alla fondazione McDonald”

Saronno e Tradate in lutto per la scomparsa di Barbara Massimini: “Non...

SARONNO – Oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà il funerale di Barbara Massimini, saronnese di 31 anni. Il rito funebre sarà preceduto alle 15.45 dalla recita del rosario. Su richiesta dei famigliari, “non inviate fiori ma eventuali offerte alla Casa Ronald McDonald”, fondazione per l’infanzia che costituisce una organizzazione non profit internazionale fondata nel 1974 al fine di offrire ospitalità e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di degenza ospedaliera.

Sui social, tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della giovane saronnese, molto conosciuta sia a Saronno, dove abitava, che nella vicina Tradate, dove lavorava.

