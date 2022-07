x x

SARONNO – Gravissimo incidente oggi alle 13.10 lungo la strada provinciale 31 bis, la tangenziale est di Saronno, dove si è verificato lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta. Sul posto l’elisoccorso, con l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, l’automedica da Como, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di quella di Desio.

L’arteria è stata per il momento chiusa al traffico ed il traffico è stato deviato su strade adiacenti. Le operazioni di soccorso sono in corso di svolgimento, il servizio sanitario regionale sta seguendo l’evolversi della vicenda e coordinando i soccorsi. Un uomo di 30 anni ha perso la vita.

seguono aggiornamenti

