x x

SARONNO – La partenza è fissata per le 7 di sabato 9 luglio da Casa Morandi: si tratta del percorso ciclistico organizzato dall’amministrazione comunale alla scoperta del contributo che l’architetto Enrico Marini ha portato alla città.

Il percorso in bicicletta farà tappa per gli edifici che portano la firma del noto architetto: un itinerario alla scoperta di Saronno e delle sue meraviglie.



La biciclettata si svolge a seguito dell’inaugurazione della mostra in sala Nevera proprio con Enrico Marini come oggetto: curata da Davide Mazzuchelli e Roberta Castiglioni, l’esposizione presenta oltre 490 tavole dell’architetto Enrico Marini, visitabile fino al 17 luglio. Si tratta delle tavole che Enrico Marini ha ridisegnato nell’ultima fase della sua vita, dai 72 ai 92 anni, selezionate e catalogate da Davide Mazzuchelli e Roberta Castiglioni e concesse dalla famiglia per una mostra.

La mostra è visitabile il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 18.30 alle 21 e nel weekend dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn