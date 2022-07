x x

CARONNO PERTUSELLA – Sarà Marco Gaeta il centravanti della Sc Caronnese nella stagione 2022/2023, in serie D.

Prima punta, classe 1992, Gaeta è un nome di spessore in Serie D, dove ha collezionato 181 presenze nei gironi A, B, E, F, G. Un passato anche tra i professionisti, dopo le giovanili tra Milan e Varese passa al Renate dove segna 11 gol in due stagioni. L’annata della definitiva consacrazione, però, è la sua prima in Serie D: stagione 205/2016, 19 gol con la maglia dell’Inveruno. Dove il direttore sportivo era proprio Davide Raineri. Successivamente ha vestito le maglie di Sanremese, Gozzano e Chieri, dove ha raggiunto la doppia cifra (11 gol) nell’anno 2018/2019. Da lì il suo girare per l’Italia, prima del ritorno in Piemonte nel 2020/2021. 6 gol nella prima parte di stagione con la maglia del Bra, contendendo il primato al Gozzano. Le ultime esperienze sono con Casatese, Brianza Olginatese e Pont Donnaz.

“Ora la Caronnese nel suo futuro, per continuare ad essere protagonista. Benvenuto in rossoblù, Marco!” dicono i dirigenti della formazione di Caronno Pertusella.

08072022