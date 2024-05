Città

SARONNO – Gestione servizio idrico, Saronno incalza Alfa: “Più investimenti, più trasparenza sui dati e… basta disservizi”.

Sabato 25 maggio alle 21 si giocherà al Palaronchi di via Colombo a Saronno Gara1 della finale di playoff del campionato di Serie B Interregionale tra Az Robur Basket Saronno e Basket Cecina. È attesa una grande affluenza di pubblico e per questo dalla giornata di mercoledì aprirà la prevendita dei biglietti. Dalle 16.30 alle 19 di mercoledì 22 maggio, giovedì 23 maggio e venerdì 24 maggio, o comunque sino ad esaurimento dei posti, sarà possibile acquistare il tagliando al prezzo di 5 euro direttamente al palazzetto. L’eventuale tutto esaurito, con chiusura della prevendita, sarà comunicato sui canali social della società.

Ha preso “male” la curva di piazza Cadorna ed è rimasto incastrato con il suo mezzo pesante. Ha finito per bloccare il traffico e ad un certo punto ha pensato di non farcela. Ha persino chiesto l’intervento della polizia locale. Fortunatamente però facendo un ultimo tentativo primo dell’arrivo degli agenti è riuscito a completare la manovra sbloccando la circolazione nell’arteria dove si era già creata una coda di veicoli.

Sabato 25 maggio è in programma la nuova edizione del Running day l’iniziativa organizzata dal Running Saronno con l’assessorato allo Sport. Complice il cantiere in corso in piazza Libertà la competizione avrà un nuovo percorso.

