la nota di Azione dal titolo "59.503 fake news"

L’Agenzia per il Tpl di Como, Lecco e Varese ha la competenza anche in merito al contratto in essere per l’esercizio di trasporto pubblico locale urbano di Saronno dal 1° gennaio 2024.

Chi lo dice? La nostra amministrazione, in una determina datata 15 maggio 2024.

Ma come? Quella stessa amministrazione, attraverso le parole dell’assessore competente, solo pochi mesi fa, affermava di godere di una speciale autonomia nella definizione delle tariffe, in qualche modo capace di superare la delibera regionale del luglio 2023, che espressamente demandava alle Agenzie per il Tpl la definizione delle tariffe.

E non è finita: l’amministrazione, preso atto di ciò, presenta il conto!

In che senso? Ci spiega che bisogna riferirsi alla delibera 19 dell’Agenzia del 25 luglio 2023 per la definizione dei valori delle tariffe del trasporto pubblico. Sorprendente. E, come da noi anticipato tramite precisa e documentata “fake news” mesi fa (31 agosto 2023), la delibera prevede, per il Trasporto Pubblico Urbano di Saronno, adeguamenti compresi tra il 50% e il 72%. Tale aumento non si è finora applicato, se non solo per poche ore. Ma era evidente che prima o poi i nodi dovessero venire al pettine.

Tradotto in soldoni: la nostra amministrazione, con determina datata 15 maggio 2024, impegna ora oltre 59.000€ per coprire le differenze tra le tariffe applicate e quelle previste dall’Agenzia. Cioè, di fronte alle richieste dell’Agenzia fin qui ignorate, per non alzare il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti, deve coprire la differenza con bilancio comunale (cioè con i soldi di noi saronnesi)

Nella determina si legge, infine, che esiste una specifica voce nel bilancio previsionale per coprire tale spesa. Anche su questo, occorre soffermarsi: gli aumenti imposti dall’Agenzia solo pochi mesi fa erano “fake news”, eppure è stato necessario prevedere una specifica voce a bilancio.

E quindi?

Ci sono, secondo noi, alcune considerazioni da fare e alcune domande da porsi:

Non sarebbe stato meglio attivarsi per tempo, anziché mettersi sulla difensiva? Mesi fa invitammo a contestare questo irragionevole e spropositato aumento, ben superiore a quelli consentiti da Regione, anche considerando il cumulo dei mancati adeguamenti degli anni precedenti, ma ricevemmo in risposta solo insulti e rinvii. Perché non si contestò quella deliberazione dell’Agenzia?

Siamo sicuri di voler spendere quasi 60.000 € di soldi pubblici per mantenere bloccate le tariffe di un servizio lacunoso e insoddisfacente? Davvero non vediamo modi migliori per spendere questo denaro nell’ambito del trasporto pubblico urbano o per interventi a favore di una mobilità sostenibile?

Il comportamento dell’Agenzia ci sembra scorretto e irresponsabile: spreme risorse dai comuni e dagli utenti tramite un aumento spropositato delle tariffe e una riduzione chilometrica delle tratte, continuando a prorogare una gestione inefficiente.

Le nostre proposte le abbiamo già avanzate più volte, anche nell’ambito delle osservazioni al Pgtu. L’Amministrazione si dovrebbe fare parte attiva con l’Agenzia per il Tpl, a nostro parere, per:

mettere a gara il servizio urbano di Saronno nell’ambito di un unico affidamento dei servizi di TPL nella provincia di Varese;

ridisegnare le linee del TPL saronnese;

prevedere, nell’ambito della gara, l’integrazione dei servizi urbani di Saronno nel sistema tariffario integrato milanese (STIBM);

utilizzare, come fa dal 2019 il Comune di Milano, i quasi 60.000 € a bilancio per garantire uno sconto sugli abbonamenti urbani di Saronno rispetto alle tariffe STIBM per studenti e anziani.

Cosa ne pensa l’amministrazione?

QUI COME PARTI’ LA VICENDA

