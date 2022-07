x x

SARONNO – Un momento di preghiera seguito da un sermone dell’imam Najib al Bared. Così oggi il centro islamico di Saronno di via Grieg ha celebrato la festa del sacrificio. Con l’Eid al-Adha i musulmani ricordano la prova di fede di Abramo che sacrificò un montone dopo che Dio gli aveva chiesto di uccidere e offrirgli in sacrificio suo figlio, salvato poco dall’intervento dell’angelo.

Oggi al centro di via Grieg si sono presentate centinaia di fedeli. Molte famiglie, vestite con eleganza, ma anche anziani e giovani. Come tradizione la preghiera si è tenuta al mattino presto. Intorno alle 7,30 l’inizio, con un servizio di volontari che ha aiutato i fedeli a trovare parcheggio nella zona industriale tra Saronno e Caronno. L’intera area dell’eliporto dietro la stazione di Saronno Sud, ad esempio, è stata destinata a parcheggio e riempita di vetture.

All’interno della struttura i fedeli si sono disposti ordinatamente nella sede del centro, nel piccolo giardino e anche nel cortile. Complice la bella giornata di sole tutti hanno trovato un posto.

Salutando i fedeli prima dell’avvio della preghiera l’imam, molto apprezzato proprio per il suo carisma, ha accolto i presenti con un augurio di pace. Al Bared ha lanciato un messaggio ecumenico ricordando come le grandi religioni siano partite tutte da Abramo ed anche un ringraziamento all’Italia per l’accoglienza e la possibilità di vivere insieme alle proprie famiglie questo momento di festa e di preghiera. Un messaggio condiviso anche dai responsabili del centro Latif Chridi e Saif Abouabid.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn