Due “intossicazioni” in… 4 minuti a Saronno

x x

SARONNO – Due casi di intossicazione in 4 minuti: se non è record, poco ci manca a Saronno dove l’ambulanza alle 7.35 è accorsa in via Milano per una persona che stava male, un ragazzo trentenne trasportato quindi all’ospedale cittadino e trattenuto in osservazione, anche se si è ben presto ripreso.

Tempo 4 minuti ed al 118, numero regionale delle emergenze sanitarie, è giunta una ulteriore chiamata: erano le 7.49 ed era segnalato un uomo che stava male in via Bellavita. Sul posto è stata inviata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che ha soccorso l’interessato che aveva bevuto troppo. Si è comunque anche lui rapidamente ripreso ed in questo caso non è stato necessario il trasporto in ospedale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

11072022