SARONNO – A breve, alle 11,30 aprirà lo stand gastronomico a cura dell’osteria del borgo di Sant’Antonio allestita per questi due giorni della festa dell’Aia per la degustazione di piatti e prodotto lombardi all’interno dell’oratorio della Sacra Famiglia in viale Prealpi.

Ma cosa di potrà gustare? Il menù parte con i classici panino con la salamella (in versione cruda e cotta) a cui si aggiungono pane e salame, pane e formaggio. C’è l’antipasto del contadino, la pasta fredda, l’insalata di nervetti e la salamella cruda. Ovviamente immancabili le patatine. Tra i dolci, che è possibile accompagnare con digestivo e caffè corretto, una fetta di torta e l’amatissimo Mottarello.

