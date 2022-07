x x

SARONNO – Dopo il rinvio di 24 ore è finalmente arrivato il momento della sfilate dei figuranti del gruppo di Sant’Antonio momento clou della prima Festa dell’Aia una sorta di versione estiva della riuscitissima sagra e rievocazione storica dedicata al santo.

Qui la diretta de ilSaronno

Il pomeriggio è iniziato Alle 15.30 alle 18.30 coi giochi di un tempo e la Battitura del grano. Alle 18 l’attesissima sfilata del corteo storico per le vie di Saronno in abiti contadini del tempo.

L’evento si chiuderà dalle 20 alle 22 con l’intrattenimento musicale di Dj-rikylebon.

Il messaggio che il gruppo organizzatore vuole dare con questo evento estivo e quello di confermare l’effettuazione della prossima rievocazione di gennaio ed essere già messo in moto per trasmettere, come ogni anno, attraverso racconti visivi, quelle emozioni e sensazioni che si provano camminando insieme.

