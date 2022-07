x x

SARONNO – Secondo giorno di festa dell’Aia per il gruppo di Sant’Antonio: ieri la prima intensa giornata all’oratorio San Giovanni Bosco, oggi l’evento prosegue con un fitto programma.



Alle 10 l’apertura della mostra di utensili e attrezzi contadini che riguardano il ciclo vitale del grano, tema dell’evento. Dalle 11.30 alle 22 sarà possibile visitare lo stand gastronomico a cura dell’osteria del Borgo, con degustazione dei prodotti tipici lombardi. Dalle 15.30 alle 18.30 sarà possibile giocare insieme con i giochi di un tempo e assistere alla rappresentazione scenica della Battitura del grano. Alle 18 l’attesissima sfilata del corteo storico per le vie di Saronno in abiti contadini del tempo.

L’evento si chiude dalle 20 alle 22 con l’intrattenimento musicale di Dj-rikylebon.

Il messaggio che il gruppo organizzatore vuole dare con questo evento estivo e quello di confermare l’effettuazione della prossima rievocazione di gennaio ed essere già messo in moto per trasmettere, come ogni anno, attraverso racconti visivi, quelle emozioni e sensazioni che si provano camminando insieme.

(foto d’archivio)

08072022