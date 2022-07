x x

SARONNO – Andrea Scaccabarozzi non farà parte della rosa del Fbc Saronno nella prossima stagione: il forte centrocampista era stato confermato nei giorni scorsi dal club biancoceleste ma ha dovuto fare forfait per motivi di lavoro.

“Ad Andrea – dicono dal Fbc Saronno – va il ringraziamento della società ed un sentito in bocca al lupo per il futuro”. Ora lo staff saronnese valuterà se tornare sul mercato in cerca di un sostituto.

Con il giovane Valerio Biscotti sembrava essersi ormai conclusa la campagna acquisti e conferme del Fbc Saronno in vista del prossimo campionato di Promozione. Un altro giovane appena approdato al Saronno è Alen Costin. Nei giorni scorsi l’annuncio dell’acquisto del portiere Rivaldo Monteiro. Precedente acquisto del Saronno in vista del prossimo campionato di Promozione era stato l’attaccante Simone Malaspina. Confermata la notizia dell’arrivo anche dell’esperto centrocampista Giovanni Scampini. A centrocampo si aggiunge ad un altro neo-acquisto, Manuel Di Noto. In vista del prossimo campionato di Promozione negli ultimi giorni l’arrivo anche di Mirko Ramadan. Mirko è fratello di Luca, anche lui passato al Saronno. Per quanto riguarda i giovani, confermato Andrea Spinelli dalla scorsa annata. Negli ultimi giorni l’annuncio dell’arrivo di un altro giovane, Andrea Romeo dal Giulianova. Nel weekend anche la conferma di Fabio Vanzulli. Fra le conferme anche quella di Davide Rudi. Ieri il Fbc aveva annunciato l’arrivo di Manuel Brighenti. In precedenza l’arrivo del centrocampista Michele Monteverde. Il Saronno ha anche ufficializzato l’arrivo del cannoniere Simone Maugeri dell’Aurora Cmc Uboldese. Già annunciato l’acquisto dell’esperto Giuseppe Bello e la riconferma di alcuni dei migliori elementi dell’ultima stagione, come il difensore Marco Torriani.

(foto archivio: Andrea Scaccabarozzi, con la seconda maglia – rossa – del Saronno)

11072022