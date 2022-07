x x

SARONNO – Si sono svolti la scorsa settimana allo stadio del nuoto di Riccione, i campionati italiani di nuoto master, manifestazione che ha registrato un’ampia partecipazione con oltre 6.500 iscritti. Una nuova testimonianza del desiderio di tornare a gareggiare dopo due anni di grandi difficoltà.

Tra questi, anche una rappresentanza dei master saronnesi con 14 atleti che hanno partecipato a 30 gare e a 8 staffette, accompagnati dal tecnico Daniele Spotti che ha presenziato nel weekend. Grandi soddisfazioni, ma soprattutto grande clima di squadra ritrovato finalmente in una bella trasferta insieme.

Successi a tinte rosa per la Rari Nantes Saronno che ha ottenuto importanti risultati:

– Velleda Cernich 3 ori 50-100 e 200 rana categoria Master 80 con record italiano di categoria sia nei 100 rana che nei 200 rana;

– Mirna Grazioli 2 ori 400 e 800 stile libero e argento 100 stile libero categoria master 75;

-Elena Bernardini 2 argenti 400 misti e 100 dorso e bronzo nei 200 misti categoria master 50;

-Albina Lyapina bronzo nei 50 stile libero categoria master 65;

-Bronzo nella staffetta 4×50 mista donne categoria 240-279 con Elena Bernardini/Velleda Cernich/ Patrizia Borio/Mirna Grazioli.

Finale d’anno spumeggiante per il gruppo saronnese sempre presente agli appuntamenti importanti.

