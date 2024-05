ilSaronnese

GERENZANO – Torna a casa trionfante l’atleta gerenzanese del club Gerenzano Twirling, Beatrice Carnelli, che ha gareggiato in Spagna, nel palazzetto di Hospitalet, nella gara internazionale “Spanish Twirling open” per la categoria “Elite senior A”, la più alta della competizione.

Le gare si sono svolte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, che hanno visto in campo i migliori atleti di Twirling di nove Stati europei: tra i 29 club presenti, è stato proprio il Gerenzano Twirling a trionfare nella specialità “Solo”, in cui Beatrice Carnelli ha sbaragliato tutte le avversarie e si è aggiudicata il gradino più alto del podio.

Non è ancora, però, tempo di riposo per l’atleta: dal 31 maggio al 2 giugno parteciperà con tutta la squadra di Gerenzano Twirling alla Coppa Italia di Montegrotto Terme, mentre a luglio l’attente il campionato europeo a Porech, in Croazia, nella nazionale italiana Twirling Fitw, con la compagna di squadra Viola Giuffrè.

(in foto: Beatrice Carnelli con la medaglia)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?