Calcio

SARONNO – Due grandi e belle domeniche all’insegna del calcio quelle organizzate dalle società saronnesi Gs Robur e Amor Sportiva nelle scorse domeniche del 12 e 19 maggio, giorni nei quali si sono disputati a Saronno nei centri sportivi delle due società due importanti tornei calcistici dedicati ai ragazzini della categoria esordienti 2011 e 2012 ai quali hanno partecipato anche squadre di importante rilevanza nazionale come Inter e Juventus.

Infatti, nelle due domeniche dedicate ai tornei, grazie alla collaborazione sinergica tra le due società organizzatrici Gs Robur e Amor Sportiva, si è potuto assistere a due bellissime competizioni alle quali hanno partecipato i più grandi settori giovanili nazionali vista la partecipazione di importanti società tra cui Inter, Atalanta, Sampdoria, Genoa, Juventus, Bologna, Parma, Sassuolo, Como e Monza. Durante i due tornei calcistici tutte le squadre si sono sfidate nel nuovissimo centro sportivo di via Colombo della Gs Robur e nel centro sportivo dell’Amor Sportiva disputando cinque partite da 20 minuti ciascuna durante le quali avevano la possibilità di conquistare 3 punti in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio e 0 in caso di sconfitta. Al termine dei regolamentari 5 match, le squadre con più punti conquistati nei due gironi si sono sfidate per decretare la squadra vincitrice del torneo.

Due tornei che confermano l’importanza di dare spazio ai giovani nel mondo del calcio sin da giovanissimi come ricorda lo stesso Gruppo Sportivo Robur 1919: “Abbiamo fatto molto ma abbiamo ancora molto da fare, al centro del nostro progetto rimangono sempre i bambini e i ragazzi nell’obbiettivo di creare i presupposti affinché Robur sia sempre di più sinonimo di casa”.

(foto da Gruppo Sportivo Robur 1919)