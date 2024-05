MONSELICE – Con la vittoria di domenica per 3 a 1 su Monselice (Padova) i gialloblu dell Roosella Pallavolo Caronno accedono alla fase 2 dei playoff.

Grandi emozioni ieri sera per Piccinini e compagni, che dopo aver vinto il primo set agevolmente, si fanno sorprendere dal ritorno dei Padovani che riescono a far loro il secondo parziale. Ma nulla è perduto, il terzo set è molto equilibrato e nel finale i nostri ragazzi trovano il guizzo per allungare il break e vincere il set che ci qualifica per la fase 2.

Ininfluente l’ultimo parziale vinto da Caronno in cui entrambi gli allenatori hanno dato spazio a chi gioca meno.