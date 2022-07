x x

SARONNO – “Siamo alla seconda settimana di Centro estivo comunale per i nostri bambini, che stanno partecipando con entusiasmo alle proposte ricreative messe in campo dal team organizzativo, ovvero Comune di Saronno e cooperative Dandelion, Rembrandt e Must. Un progetto, quello di “R-Estate Green 2022”, che si definisce innovativo, in quanto unisce creatività e formazione in una estate particolarmente difficile da vivere per i bambini tra il clima e le emergenze che non finiscono”: a fare il punto sono i responsabili dell’Amministrazione civica.

Gli obiettivi del centro estivo sono quelli di promozione della socializzazione, del divertimento, dello sport, della cooperazione e creatività, e questo viene raggiunto grazie a tecnici sportivi, esperti di teatro, di danza, di musica, coordinati e supportati da educatori professionali. I bambini sono stati suddivisi in gruppi omogenei in modo da poter proporre attività differenti a seconda dell’età, con un accompagnamento educativo per i bambini con disabilità. Il centro estivo è pensato del resto per adottare strategie inclusive anche dei soggetti disabili o fragili: l’osservazione delle risorse e delle disabilità o disagio e l’ascolto delle richieste del bambino e della famiglia mirano proprio a costruire un percorso educativo utile a incrementare e sviluppare le abilità necessarie. Per favorire l’inclusione, l’Amministrazione Airoldi ha previsto un budget di 25.000 euro destinato al sostegno economico delle famiglie più fragili. Le iscrizioni alla terza e quarta settimana sono ancora aperte sul sito internet comunale.

