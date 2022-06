Saronno, ecco il centro estivo comunale: aperte le iscrizioni

x x

SARONNO – Sono aperte le iscrizioni al centro estivo comunale organizzato per le quattro settimane di luglio dall’Amministrazione saronnese alla scuola Damiano Chiesa di via Buraschi a Cassina Ferrara. Tante le proposte ludico-ricreative con una connotazione green per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Iscrizioni entro il 21 giugno.

Attività proposte – Musica, teatro, danza, sport e clowneria e laboratori ambientali e creativi.

Periodo – da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio, 4 settimane.

Sede – Scuola “Damiano Chiesa” di via Buraschi 9 a Saronno.

Quote di iscrizione -75 euro a settimana per 1 figlio; 120 a settimana per 2 figli; 50 ognuno a settimana da 3 figli in poi.

La quota d’iscrizione comprende pranzo, laboratori sport e animaizone. Sono previsti due momenti alla settimana per lo svolgimento dei compiti.

Pagamento – Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi tramite Bonifico bancario al seguente Iban IT16U0103050520000001008367 Banca Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria del Comune di Saronno. Nella causale della disposizione di bonifico indicare: CF del/la bambino/a – “Centro estivo comunale 2022”

Per informazioni telefono 02967101 interno 5, email [email protected].

