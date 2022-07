x x

SARONNO – Appuntamento da oggi a domenica 17 luglio, con la settima edizione del torneo internazionale di softball “Giancarlo Bianchi”, dedicato al presidente onorario dell’Inox Team Saronno. che promuove l’evento sul proprio campo di via De Sanctis.

Giovedì 14 la cerimonia di apertura, domenica 17 finale e a seguire premiazioni e cerimonia di chiusura. Oltre al Saronno padrone di casa, ci saranno Bollate, La Loggia, Softball school, Shardana softball Iglesias, le olandesi Tex Town Tigers e Blue Angels, e la Nazionale italiana di softball under 14.

Il programma della manifestazione

Incontro di apertura oggi alle 9, Bollate-Saronno; poi gare fino alla sera, ultima alle 20.15, Italia U14-Softball school. Prima, alle 19.45, la cerimonia di apertura.

Venerdì si gioca ancora dalle 9 alla sera; sabato stesso programam, alle 19 ci sarà anche una partita della Rappresentativa baseball ciechi. Domenica le finali: alle 9 per il settimo posto, alle 11 per il quinto posto, alle 13 per il terzo posto ed alle 15 la finalissima. A seguire le premiazioni.

(foto archivio: inaugurazione di una precedente edizione del torneo Bianchi)

14072022