TRADATE – Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno a chiarire le cause della morte del 31enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri sera poco dopo le 22.30 lungo la statale 233 Varesina a Tradate.

Alcuni passanti hanno notato il giovane a terra ed hanno dato l’allarme. Sono intervenute ambulanze e carabinieri, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Pochi gli elementi emersi per far luce sull’accaduto. Dai primi riscontri il corpo non presenterebbe feriti o segni di colpi di arma da fuoco. L’ipotesi prevalente, su cui si stanno concentrando le indagini dei militari dell’Arma guidati dal comandante della Compagnia di Saronno Fortunato Suriano, è che l’uomo, un cittadino marocchino identificato dai carabinieri, sia stato colpito da un malore. Al momento non si escludono neanche che la morte sia collegata al consumo di droga. A chiarire questi dubbi sarà l’autopsia già disposta sul corpo.

L’altro aspetto cruciale su cui stanno lavorando gli inquirenti è chiarire se l’uomo sia morto dove è stato trovato o se il corpo sia stato trovato lì.

