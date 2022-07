x x

SOLARO – Gli agenti della polizia locale di Solaro hanno rintracciato e sanzionato lo scaricatore abusivo che, nel pomeriggio di martedì, aveva abbandonato numerosi tagliandi della lotteria istantanea nel verde sul ciglio della strada lungo la via Della Repubblica, all’altezza dell’incrocio con via Per Limbiate.

A seguito di una segnalazione, gli agenti si sono attivati per una verifica sul posto e attraverso le immagini della videosorveglianza delle nuove telecamere installate recentemente in zona e collegate alla rete municipale. Il fatto è avvenuto alle 13.30 ed alle 16 l’ufficio di sicurezza del Municipio era già risalito all’identità del sospetto che è stato raggiunto in serata per le verifiche del caso e l’elevazione di due sanzioni, una di 50 euro per l’infrazione del Codice della Strada ed una di 50 euro per l’infrazione del regolamento comunale in materia di abbandono dei rifiuti. Il responsabile dello scarico di gratta e vinci è un residente a Solaro, classe 1972, che, nella stessa nottata, ha provveduto a ripulire l’area.

