SARONNO – Sono disponibili sul sito di Medici Insubria le giornate di apertura dell’hub vaccinale di Saronno allestito in via Parini nell’ex scuola Pizzigoni. L’hub sarà aperto alcune mezze giornate a luglio e ad agosto a partire da lunedì 22.

Dal sindaco Augusto Airoldi è arrivato nella giornata di sabato l’invito “a non presentarsi senza prenotazione”: “Le dosi all’hub sono contate, c’è qualche unità in più ma se le persone si presentano senza prenotazione c’è il rischio che debbano attendere ore sotto il sole, come per altro accaduto,negli ultimi giorni magari per niente”.

Luglio

20/07/2022: dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 17.35)

22/07/2022: dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 17.35)

23/07/2022: dalle 8 alle 12 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 11:35)

27/07/2022:dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 17.35)

29/07/2022: dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 17.35)

AGOSTO

dal 1 al 21 agosto CHIUSO

22/08/2022: dalle 9.00 alle 12 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 11:35)

23/08/2022: dalle 9.00 alle 12 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 11:35)

24/08/2022: dalle 9.00 alle 12 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 11:35)

25/08/2022: dalle 9.00 alle 12 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 11:35)

26/08/2022: dalle 9.00 alle 12 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 11:35)

27/08/2022: dalle 9.00 alle 12 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 11:35)

29/08/2022: dalle 14 alle 17 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 16.35)

30/08/2022: dalle 14 alle 17 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 16.35)

31/08/2022: dalle 14 alle 17 (ultimo ingresso sessione vaccinale prenotati ore 16.35)

