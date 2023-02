x x

SARONNO – “Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno operato all’hub di Saronno. Dai medici agli infermieri senza dimenticare i volontari dei vari gruppi (Croce rossa, Protezione civile , Carabinieri in congedo, Alpini) che con il loro impegno hanno reso operativo il centro vaccinale di Saronno lungo tutto questo tempo”.

Inizia così la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che commenta la chiusura da sabato dell’hub vaccinale allestito nell’aprile 2021 nell’ex scuola elementare di via Parini: “L’hub ha chiuso sabato e l’amministrazione sempre solerte a ricordare quanto ha fatto in periodo covid non ha nemmeno dedicato un ringraziamento a quanti si sono spesi per la città. O un’informazione ai cittadini magari sul Saronno Sette ormai ridotto ad essere una sorta di “Pravda di Augusto. Viene difficile pensare che il sindaco non ne fosse informato”.

E chiosa: “Sarà una dimenticanza o forse il sindaco non ha avuto tempo di aggiornare i saronnesi? Del resto non dobbiamo dimenticare che da 6 mesi si occupa anche dell’urbanistica pardon rigenerazione urbana visto che non riesce a trovare un assessore che condivida il suo programma. Peccato perchè in un momento in cui si torna a mettere le mani al Pgt sarebbe utile una persona dedicata a tempo pieno a questi temi”.

(foto archivio)

