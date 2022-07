x x

SARONNO – Di colore arancione certo non poteva passare inosservato, e meglio così vista la posizione un poco pericolosa: il riferimento va al carrello da supermercato abbandonato all’imbocco del sottopasso di via I maggio, la scorsa notte. L’hanno notato i pendolari più mattinieri diretti alla stazione ferroviaria centrale, che si trova nelle immediate vicinanze. Evidentemente qualcuno aveva sottratto un carrello un supermarket della zona e poi l’ha abbandonato sul marciapiede del sottopassaggio, lato retrostazione, ed il carrello oltre ad occupare quasi tutto il marciapiede stesso ha finito anche per sporgere un poco verso la strada.

(foto: il carrello abbandonato la scorsa notte all’imbocco del sottopasso di via I maggio a Saronno)

19072022