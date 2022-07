x x

SARONNO – “A che punto sono le contrattualizzazioni dei numerosi servizi che l’Amministrazione programma di affidare alla Saronno Servizi? L’assessore Mimmo D’amato aveva dato il 30 giugno come prima scadenza per fare i primi contratti. Quindi cosa è stato fatto nei primi 6 mesi per la rivoluzione della multiservizi comunale di cui tanto parla la maggioranza?”

Sono le domande che il consigliere di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone rivolge all’Amministrazione comunale dal sindaco Augusto Airoldi all’assessore al Bilancio Mimmo D’Amato.

“Nel penultimo consiglio comunale il sindaco Airoldi ha affermato di aver dato un’accelerata all’iter per la contrattualizzazione di innumerevoli servizi tra il comune di Saronno e l’ex municipalizzata. Ricordiamo che lo scorso 28 dicembre scorso con una delibera di consiglio comunale la maggioranza che sostiene Airoldi ha votato il conferimento per 24 mesi a Saronno Servizi la gestione di svariati servizi. Anche l’assessore D’Amato nell’ultima commissione bilancio di fine maggio ha riferito che entro il 30 giugno si sarebbero concretizzati i primi contratti. Sarà il caldo di questo periodo o il clima vacanziero ma ad oggi nulla risulta successo e nulla è stato comunicato.

Caliamo l’ennesimo velo pietoso sulla sbandierata quanto inesistenza trasparenza di questa Amministrazione, spero in una chiarimento del sindaco o dell’assessore anche perchè il tempo passa e la situazione diventa sempre più complessa con la scadenza che si avvicina . Non vorremmo mai che anche questa volta ci fosse un problema di proroghe non disponibili”.

