SARONNO – Sono state le sirene a richiamare l’attenzione intorno alle 22,30 di domenica di diversi residenti del Matteotti. L’emergenza vera e propria è avvenuta in via Pacinotti tra via Padre Giuliani e via Varese. Sul posto è infatti intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino chiamata dal proprietario per le fiamme che salivano da sua Porsche 911 posteggiata lungo la strada. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero ad altre vetture in sosta ma i danni per l’auto sono stati consistenti.

Come detto sono accorsi anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Il proprietario ha ovviamente sporto denuncia per l’accaduto e i militari recupereranno le immagini della videosorveglianza cittadina, cercheranno anche eventuali testimoni ma il punto di partenza sarà il rapporto steso dai pompieri.

Diversi i saronnesi che si sono affacciati dalle finestre o sono scesi in strada per curiosare cosa stesse succedendo.

19072022