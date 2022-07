x x

SENIGALLIA – Da giovedì 21 luglio a sabato 23 luglio a Senigallia sul Palco del Festival Epicureo si alterneranno 15 relatori che affronteranno il tema di quest’anno “Fare il domani migliore dell’oggi” da ogni punto di vista.

Quest’anno il Festival Epicureo ha visto una partnership con la redazione de IlSaronno. La collaboratrice della nostra testata Giulia Ariti ha lavorato con l’ufficio stampa del Festival mentre la direttrice Sara Giudici, oltre ad intervistare l’organizzatore del Festival Michele Pinto seguirà il Festival sul campo, a Senigallia.

“In occasione di alcune riunioni dei Anso (l’associazione nazionale stampa online di cui fa parte anche ilSaronno) – spiega la direttrice Sara Giudici – ho avuto l’occasione di conoscere Michele Pinto entusiasta e giustamente orgoglioso fondatore del festival. E’ stato interessante scoprire come si possa rendere la filosofia epicurea non solo un evento estivo ma anche un importante tassello della proposta una testata che racconta quotidianamente il territorio. Con Michele Pinto e Viveresenigallia è nata una collaborazione a cui dobbiamo anche il contest del gelato, l’anteprima in esclusiva per Radiorizzonti sul Festival e l’impegno di Giulia Ariti con l’ufficio stampa del festival. Sinergie tra territori e giornali locali che speriamo possano continuare a crescere”.

“Il festival epicureo di Senigallia è un unicum sul territorio italiano – sottolinea Giulia Ariti – è una celebrazione del pensiero critico e della filosofia epicurea, che può vantare ospiti da grandi università europee. Intervistare i relatori e collaborare con l’ufficio stampa del Festival è stata un’esperienza formativa in quanto studentessa di filosofia, ma soprattutto in quanto aspirante giornalista. La mia gratitudine va a Michele Pinto e alla direttrice Sara Giudici, per avermi guidato in questa collaborazione”.

QUI IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

