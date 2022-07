Sport di Saronno in lutto per la scomparsa di Marco Ferrario del Pedale

SARONNO – Lutto nel mondo sportivo locale, e del ciclismo lombardo per la scomparsa di Marco Ferrario, volto arcinoto per gli amanti dello sport di Saronno, in quanto “storico” segretario e collaboratore del Pedale Saronnese. Ferrario aveva 91 anni. Il funerale si è svolto ieri mattina al Santuario della Beata vergine dei miracoli, in piazza Santuario, preceduto dalla recita del santo rosario. I famigliari avevano chiesto, in vista delle esequie, di non inviare fiori ma devolvere offerte in opere di beneficenza, ed in particolare al Villaggio Sos.

Quello che è stato sempre il “modo di essere” di Marco Ferrario è stato ben sintetizzato sull’annuncio mortuario: “Serenamente, in punta di piedi come nel suo stile di vita, ci ha lasciato”.

Ferrario è stato per tantissimi anni il segretario del Pedale, vero punto di riferimento per i dirigenti e gli stleti del club.

(foto: Marco Ferrario, era lo storico segretario del Pedale Saronnese)

