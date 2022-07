x x

SARONNO – “La modalità di ascolto dei cittadini che in questi mesi, malgrado lo stop imposto dal covid, abbiamo portato avanti continuerà ad essere quella dell’Amministrazione comunale. Tanto che in autunno abbiamo in programma di riprendere con il secondo giro nei quartieri”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che annuncia così la ripresa del giro che l’ha portato con gli assessori a incontrare i cittadini in tutti i quartieri di Saronno.

“Durante il periodo estivo abbiamo incontrato i cittadini di alcune zone, piazza De Gaspari e quartiere Prealpi, per parlare di zone specifiche ascoltando le esigenze dei cittadine e spiegando le nostre idee”.

