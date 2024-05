Comasina

CESANO MADERNO – Una forte perturbazione colpisce la provincia di Monza: Bovisio Masciago e Cesano Maderno i comuni maggiormente interessati. I cittadini di queste aree hanno subito i disagi causati dal maltempo, che ha provocato diversi danni e richieste di intervento.

In particolare, si segnalano numerosi casi di alberi pericolanti o caduti e allagamenti, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre stanno attualmente operando nella zona, una ventina gli interventi in corso.

In tutta la zona resta l’allerta previsto anche per le prossime ore e, più in generale, per tutta la settimana.

(foto: i vigili del fuoco nella giornata di oggi a Cesano Maderno. Sono stati impegnati in diversi interventi per la forte pioggia che si è abbattuta sulla zona)

20052024