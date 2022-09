x x

SARONNO – E’ Raffaele Fagioli, capogruppo della Lega che oggi risponde alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le sue risposte.

“Premetto che sottoscrivo quasi integralmente le valutazioni di Mattia Cattaneo, nelle quali ho letto tante verità e tante critiche all’amministrazione Airoldi, seppur ben celate dal linguaggio moderato e pacato del capogruppo di maggioranza. Aggiungo alcuni spunti di riflessione da condividere con i saronnesi e con quanti seguono la vita politico-amministrativa della città ringraziando ilSaronno per l’iniziativa e per lo spazio concesso.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2022 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Saronno merita un plauso per la resilienza dei saronnesi che sopportano un’amministrazione immobile nel rispondere alle richieste dei cittadini, dalla più semplici alle più articolate, ed inconcludente in tutto, tranne nei roboanti comunicati.

Saronno merita un plauso per la motivata e doverosa accoglienza rivolta ai profughi ucraini; la comunità saronnese si è dimostrata ancora una volta ammirevole. Saronno merita un plauso supplementare, sempre in tema di accoglienza, per lo spirito di sopportazione che dimostra ogni giorno a fronte delle continue e sempre più frequenti azioni delinquenziali svolte da un altro tipo di immigrazione, la cui indiscriminata apertura sta portando a risultati catastrofici per la vivibilità della città.

Saronno va rimandata a settembre (ma di quale anno?) per aver perso un finanziamento da 4 milioni di euro per edificare una nuova scuola: una responsabilità squisitamente politica, da addossare all’amministrazione Airoldi, così come ha dimostrato la commissione di inchiesta sulla nuova Rodari.

Saronno va rimandata a settembre per l’incuria con la quale l’amministrazione sta gestendo il patrimonio della città. Tutto appare fermo ed immobile: alla cura del verde alla valorizzazione dei dipendenti comunali, dalla manutenzione delle strade alle relazioni con le associazioni, dal rilancio del commercio ai grandi progetti. La parola d’ordine dell’amministrazione Airoldi è: “faremo”; i risultati li stiamo ancora aspettando.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come la nuova Ztl, il ritorno del 30 all’ora, la sicurezza e la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione?

Lo abbiamo già vissuto con l’amministrazione del Pd dal 2010 al 2015. In ambito viabilità e mobilità assistiamo sempre ad interventi ideologici, ammantati da ecologismo green dell’ultimo tipo; interventi incomprensibili per la cittadinanza e dannosi per il rilancio del commercio. Prima di attuare modifiche che alterano l’equilibrio precario della mobilità saronnese è necessario avere un obiettivo, un progetto e le competenze per ottenere un risultato positivo; in questo caso mancano tutti gli ingredienti e pertanto l’esito non può che essere negativo.

La sicurezza, se intesa come sicurezza stradale, non ha visto in questi due anni di amministrazioni Airoldi degli interventi significativi, ma soprattutto manca un progetto. E se c’è, nessuno sta informando la città: alla faccia della promessa di trasparenza.

La collaborazione con i comuni limitrofi è collegata al progetto Ciclometropolitana Saronnese dell’amministrazione Fagioli; di altre questioni non ho notizia, quindi non mi esprimo.

3. Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?

Alla città servono interventi ed iniziative condivise con gli interessati, almeno con i commercianti e le associazioni cittadine. Non è possibile decidere unilateralmente, da parte dell’amministrazione: vanno raccolte le esigenze dal basso, stilato e condiviso un programma di eventi ed un calendario di iniziative da ripetere con una cadenza periodica, certa al fine di garantire continuità a tutti gli interessati.

Sul fronte della sicurezza è fin troppo facile evidenziare l’assoluta inadeguatezza del sindaco che da un lato minimizza il fenomeno criminale in costante crescita e dall’altro critica senza motivo l’operato delle forze dell’ordine. Intanto i saronnesi assistono impotenti a scippi, risse, violenze, furti e danneggiamenti.

4. Novità di questo 2022 la riduzione della coalizione che guida la città con una maggioranza risicata in consiglio comunale tanto da essere ridotta ad un voto. Come vedi il futuro dell’Amministrazione Airoldi?

Il giorno dopo le elezioni del 2020 risultava già chiaro che una maggioranza con così tante anime avrebbe faticato a restare coesa; gli eventi dei mesi successivi sono stati il risultato naturale di tali differenti visioni politico-amministrative.

Difficile fare previsioni riguardo la tenuta dell’attuale maggioranza. Tutto dipende da delicati equilibri dei referenti politici delle varie anime della maggioranza. In consiglio comunale il gruppo della Lega Lombarda proseguirà nella sua azione di ferma opposizione, ma come ben sappiamo gli strumenti a disposizione dei consiglieri di minoranza non sono dirompenti tanto quanto i possibili mal di pancia di uno o più consiglieri di maggioranza.

5. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Non mi permetterei mai di suggerire differenti priorità nell’agenda predisposta dal sindaco Airoldi. Agenda settembrina che comincia con una settimana in terra francese, a Challans dai nostri gemelli, accompagnato dal plenipotenziario pluri-presidente. Si proseguirà poi con una settimana ecologista, un’altra settimana di mobilità green con la seconda edizione della coppa Cobram di ciclismo e si concluderà con le elezioni politiche che potrebbero svelare un re nudo.

