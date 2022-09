x x

SARONNO – E’ Simone Galli, consigliere comunale Pd, che oggi risponde alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte:

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2022 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Direi senza dubbio che un plauso debba essere riconosciuto al lavoro dell’Assessore Ilaria Pagani (e degli uffici) che hanno saputo intercettare rilevanti risorse -da contributi ministeriali e regionali- da investire nell’ambito sociale ed educativo.

Si tratta di importanti progetti in collaborazione con diverse realtà che operano nel sociale che valorizzano le specificità di chi già opera da anni sul campo e sono pensati nell’ottica della prevenzione e del contrasto a situazioni di disagio, tesi a rispondere alle vecchie e alle nuove povertà che la pandemia ha purtroppo acuito.

A titolo di esempio non esaustivo si tratta di: consulenza psicologica, orientamento e percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale, azioni socio assistenziali, contrasto al disagio giovanile, screening e individuazione dei disturbi dell’apprendimento in ambito scolastico, dimissione protetta post-ospedaliera dei pazienti fragili.

Non dimentichiamo anche la positiva esperienza dei centri estivi che sono stati riattivati già dallo scorso anno: importanti momenti di socializzazione per i nostri bimbi e grande supporto verso le famiglie.

Un altro plauso secondo me sono stati gli incontri di partecipazione nei quartieri: dal mio punto di vista sono stati un primo passo verso un doveroso ascolto dei bisogni dei cittadini e una occasione per la presentazione dei progetti che sono in cantiere. Auspico vivamente che si possa implementare e continuare su questa positiva strada che vuole avvicinare l’Amministrazione alla città e che mi auguro possa vedere una partecipazione sempre crescente dei cittadini implementando anche altre modalità partecipative.

Per quanto attiene agli aspetti da migliorare sicuramente penso all’attenzione alle piccole cose: alla cura della città (manutenzioni, pulizia, decoro). Ritengo sia fondamentale una maggiore proattività (penso alla sostituzione di un gioco in un parco, una buca stradale, un marciapiede ammalorato); sono consapevole che i piccoli lavori sono difficili da effettuare in tempi brevi (gli operai comunali sono pochi e sono già molto impegnati su diversi fronti); come è noto l’app Municipium ha un grosso potenziale ma per avere una risposta pronta e rapida su tutte le segnalazioni occorre avere una struttura adeguata alle spalle che possa processare la mole di segnalazioni e gestirle in tempi rapidi. Sul fronte del potenziamento dell’organico dei dipendenti comunali l’Amministrazione ha già bandito concorsi per sopperire al depauperamento degli uffici dovuto negli anni alla mancata sostituzione dei dipendenti causa pensionamenti; per quanto riguarda le manutenzioni è ipotizzabile -nell’ambito delle nuove attività affidabili a Saronno Servizi (cfr. delibera Consiglio Comunale 43 del 28 dicembre 2021)- la creazione di una sorta di Nucleo di Intervento Rapido che supporti l’Amministrazione nella pronta esecuzione dei necessari lavori dando anche rapido riscontro alle segnalazioni che pervengono dall’utile app “Municipium”.

Altro aspetto su cui a mio giudizio è auspicabile fare dei ragionamenti è l’altezza degli edifici: in diversi interventi urbanistici (conformi alle regole del vigente PGT) le altezze degli edifici a volte risultano maggiori rispetto agli edifici esistenti. Gli aspetti sui quali ragionare sono il consumo di suolo (per avere meno consumo di suolo e più aree verdi per forza gli edifici devono alzarsi per mantenere la cubatura cui hanno diritto); in certi casi forse questo aspetto dovrebbe trovare meno rigidità per avere più armonia con l’edificato preesistente. Inoltre va tenuta in considerazione l’ombreggiatura che si produce nei confronti degli edifici esistenti (l’Assessore Merlotti ha ben presente questo aspetto e si sta procedendo, con gli uffici e con il legale incaricato, alla revisione del regolamento edilizio e quindi anche delle norme sugli “ombreggiamenti portati” e sui “coni d’ombra”, attualmente assenti dal vigente regolamento).

Viabilità e mobilità sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come la nuova ZTL, il ritorno del 30 all’ora, la sicurezza e la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione?

Personalmente ritengo corretto e doveroso aumentare (cum grano salis) la ZTL: per una città vivibile non è pensabile avere il centro riaperto alle auto (concezione antistorica) si parcheggia vicino al centro (autosilo di via Milano, piazza Saragat per esempio e si fruisce del centro città a piedi.

Certamente è utile la mitigazione della velocità nei pressi di siti sensibili a protezione di pedoni e ciclisti (esempi non esaustivi: scuole, ospedali, stazione) ma non penso sia utile un ritorno generalizzato “a pioggia” dei 30 km/h come fatto in passato.

La prossima revisione del PUMS (piano urbano di mobilità sostenibile) certamente considererà tutti questi aspetti in modo coordinato e organico.

La collaborazione coi comuni limitrofi penso sia un compito precipuo che il Comune di Saronno -in quanto comune più grande- possa e debba porsi. Questo come principio generale: Saronno deve essere un polo attrattore e collaborando con i comuni limitrofi deve farsi interprete delle esigenze comuni riuscendo a fare “massa critica” in modo positivo nei confronti degli enti superiori.

Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?

Mi pare di poter dire che l’Assessorato in capo a Laura Succi abbia organizzato una proposta di eventi estivi articolata e molto varia compatibilmente con i vincoli esistenti (di spazio e di risorse) esistenti valorizzando un sito di interesse storico come Villa Gianetti.

Anche a me sarebbe piaciuto vivere eventi organizzati più in grande stile; condivido il grande rammarico ma purtroppo per quest’anno non è stato possibile per i vincoli di safety e security previsti dal piano di sicurezza.

Non è pensabile organizzare eventi senza rispettare le normative. L’Amministrazione -grazie ai fondi messi a disposizione del PNRR- provvederà a infrastrutturare le aree individuate per poter vivere in sicurezza concerti ed eventi.

I commercianti sono una ricchezza per la città e credo che sia molto importante l’ascolto dei loro bisogni (come noto si sono già svolti degli incontri dove il Sindaco e l’Assessore D’Amato hanno potuto incontrarli).

I Commercianti sono tessuto vivo della città ed è notorio come un centro città vivo e partecipato contribuisca molto ad aumentare la sicurezza sia reale che percepita.

Novità di questo 2022 la riduzione della coalizione che guida la città con una maggioranza risicata in consiglio comunale tanto da essere ridotta ad un voto. Come vedi il futuro dell’Amministrazione Airoldi?

Sicuramente mi trovo in grande accordo con i colleghi e le colleghe Consigliere che hanno già avuto modo di sottolineare come sia importante essere parte di un gruppo coeso e non litigioso. Si lavora bene quando è presente un ingrediente fondamentale: la fiducia reciproca e il desiderio di lavorare insieme, con una tensione verso il raggiungimento del bene comune. Evidentemente -al netto delle buone ragioni di entrambe le parti- così non è stato; peccato!

D’altra parte se mi è consentito fare una riflessione quando vi sono opinioni differenti ci si confronta e le strade possibili sono soltanto due: o si decide a maggioranza (e poi si rispetta la decisione assunta) oppure se si è sufficientemente bravi si convincono gli altri a farsi seguire. Evidentemente non si sono verificate entrambe le condizioni.

Meglio essere numericamente inferiori ma lavorare con coesione e armonia che essere litigiosi e disarmonici. E devo dire che nonostante la riduzione numerica ora il clima di lavoro è molto migliorato. Il senso di responsabilità deve sempre prevalere.

Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Una priorità senza dubbio è seguire e supportare l’operazione di recupero dell’area ex Isotta in quanto il progetto elaborato da Saronno Beni Comuni ha grandi potenzialità: la Città potrà avere un grande beneficio dall’arrivo dell’Accademia di Brera e l’occasione di rilancio può a ragion veduta dirsi storica.

Altra priorità è senza dubbio riuscire in modo ottimale ad impiegare i fondi del PNRR sui vari progetti in corso (ringrazio l’operato degli uffici comunali che stanno lavorando alacremente sul tema da tempo); abbiamo una occasione storica di poter impiegare importanti risorse a favore della Città e credo che l’Amministrazione Airoldi stia ponendo le basi oggi per ottenere importanti risultati in futuro. Del resto prima di vedere i frutti il contadino sa che prima bisogna arare il terreno, concimare, seminare, e…attendere!

Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, ex e interessati alla politica saronnese. Le risposte verranno pubblicate su ilSaronno. (le trovate qui)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn