ROVELLO PORRO – “Il cittadino residente a Rovello Porro che si avvale di persone non residenti,con loro mezzi,per conferire materiale e rifiuti da smaltire in piazzola ecologica, deve accompagnare le persone o fare una delega firmata dichiarando che il materiale è proveniente dalla propria abitazione, allegando fotocopia della sua carta d’identità. Quanto sopra per evitare possibili “furbate” e inutili discussioni“. l’avviso viene dai volontari dell’Ave, l’Associazione verde età, che si occupano della gestione del centro di raccolta di via Ariosto.

(foto: l’ingresso della piazzola per la raccolta differenziata che si trova in via Ariosto a Rovello Porro. La struttura viene gestita dai volontari dell’Ave, l’Associazione verde età)

27072022