Da lunedì 1° agosto la Clinica Meditel di Saronno introduce il servizio di prenotazione online per l’accesso al Punto Prelievi Bianalisi.

Accedendo al sito web www.meditel-group.it/prenota o attraverso l’app “Gruppo Meditel”, è possibile prenotare prelievi ed esami di laboratorio.

Basta cliccare sulla sezione PRENOTA PRELIEVI sul sito web o sull’APPe selezionare il giorno e l’orario preferiti.

Il paziente riceverà direttamente via email la conferma dell’avvenuta prenotazione; sarà poi sufficiente presentarsi al Punto Prelievi, dieci minuti prima dell’orario prescelto.

Questa nuova procedura non è obbligatoria e rimane sempre valida la modalità ad accesso libero e senza prenotazione al Punto Prelievi di Saronno, dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 9.30.

La prenotazione permette di ridurre significativamente i tempi di attesa, evitando anche eventuali assembramenti nella sala d’attesa.

Meditel ricorda che alcuni esami specifici non sono mai ad accesso libero ed è sempre obbligatoria la prenotazione: per curva glicemica per pazienti in gravidanza, prolattina a due tempi, breath test al lattosio ed helicobacter pylori, ammonio, è necessario effettuare la prenotazione inviando un’e-mail a [email protected] ; per drug test e quantiferon scrivere a [email protected].

Nulla cambia per l’accesso al Punto Prelievi di Rovellasca, che prosegue in accesso diretto senza possibilità di prenotazione.