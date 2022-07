x x

SARONNO – Grande apprensione ieri sera nella zona di via Fiume dove è atterrato l’elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione una 16enne è caduta dal terzo piano di un palazzo. Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sono arrivati mezzi di pronto intervento inviati dalla centrale operativa Areu. Sul posto oltre all’ambulanza anche l’elisoccorso che è atterrato nell’ex campo da softball situato in via Fiume.

Il personale sanitario ha cercato di stabilizzare le condizioni della minorenne prima del trasferimento in codice giallo all’ospedale di Como. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno per cercare di chiarire i contorni della vicenda. Grande la mobilitazione del quartiere con moltissimi residenti che hanno seguito atterraggio e decollo del mezzo di soccorso areu dalle finestre e dai balconi o scendendo per strada.

(foto: elisoccorso in attesa di decollare)

