SARONNO – Bloccata la Saronno-Monza all’altezza di Saronno per il grave incidente che si è verificato a mezzogiorno di oggi, nel tratto che prende il nome di viale Lombardia, nei pressi del sovrappasso sulla ferrovia vicino a via Grieg. Sul posto sono in azione i soccorsi: la strada è praticamente interrotta in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto oltre ai carabinieri sono accorse l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, l’auto-infermieristica ed è arrivato l’elisoccorso.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, un ciclista sarebbe caduto al suolo, riportando serie lesioni. Si tratta di un uomo di 58 anni. A causa del sinistro si sono formate lunghe code in viale Lombardia e nelle strade limotrofe.

(seguono aggiornamenti)

12112023