Cronaca

SARONNO – Non è certo passata inosservata questo pomeriggio la presenza dell’elisoccorso al quartiere Prealpi di Saronno: il velivolo sanitarie è intervento per una emergenza medica, un malore in casa da parte di una donna di 67 anni. Il personale medico ha operato con il supporto logistico che è stato fornito dai carabinieri della Compagnia cittadina. Considerato il quadro clinico della paziente. infatti, i soccorritori arrivati con una ambulanza avevano deciso di richiedere anche il supporto del mezzo aereo, a bordo del quale è sempre presente un medico specialista per affrontare situazione di emergenza ed un infermiere anche lui specializzato per il pronto soccorso.

Non sono note le condizioni della donna che è stata soccorsa.

20022024