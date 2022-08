x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale di Cislago nella lotta all’ambrosia.

Per prevenire i disturbi alla salute e la patologia allergica causata dalla pianta infestante di ambrosia, nel rispetto dell’ordinanza nr. 16 del 24/04/22, è ordinato a tutti i proprietari di aree agricole e di aree verdi urbane o industriali di prestare attenzione all’eventuale presenza di ambrosia e di procedere prontamente con lo sfalcio.

Si invita tutta la cittadinanza ad eseguire una periodica pulizia degli spazi verdi di proprietà, al fine di evitare la diffusione di ambrosia e di altre piante infestanti, e a curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture che impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisiifolia.

Ringraziando per la collaborazione, si ricorda che gli Ufficiali di Polizia Locale vigileranno sul rispetto dell’ordinanza.

