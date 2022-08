x x

GERENZANO – Ottimi risultati per le atlete del Gerenzano twirling. Dieci le ragazze gerenzanesi che si sono qualificate per i mondiali di Eindhoven, all’indoor sportcentrum, dove si sono tenuti i campionati mondiali dal 27 al 31 luglio scorso.

Per il settore twirling, Viola Giuffrè, Beatrice Carnelli e Annachiara Montuoro si sono guadagnate il primo posto e il titolo di campionesse mondiali.

Il gruppo pompon, composto da Sofia Delfino, Sofia Bianchi, Elena Colombo, Dalila Catalani, Carlotta Landonio, Sofia Colisello, Alice Giuffrida, tutte classificate per la prima volta per questa esperienza in nazionale, si è piazzato al quarto posto.

Viola Giuffrè, inoltre, si è classificata sesta per la specialità 1 bastone e decima con la specialità 2 bastoni; Annachiara Montuoro, invece, si è piazzata al settimo posto con la specialità X-strutting. Conquiste anche per Beatrice Carnelli, che ha ottenuto il sesto posto con la specialità n bastone e nel duo nazionale.

