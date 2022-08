Lomazzo, cerchioni colorati sulla sedia a rotelle: “Anche l’arte può favorire l’inclusione”

x x

LOMAZZO – “I copri-cerchioni della nuova carrozzina di Matilde Fanti, 16 anni, sono stati al centro di un originale concorso di idee a cui hanno partecipato tutti i compagni di classe della 1′ Lb. Matilde ha poi voluto raccogliere e tenere i bozzetti nella propria cameretta, per poter sempre ricordare l’attenzione e l’affetto ricevuti dagli amici di scuola”: sono i responsabili del Comune di Lomazzo, in una nota, a riferire dell’iniziativa, definendola, “qualcosa di più di un progetto “inclusivo”, portato avanti dagli studenti del liceo artistico “Melotti”.

Ogni studente ha realizzato il proprio “modello” e alla fine sono stati scelti quelli, molto colorati, di Giacomo Caronni e da Zoe Paties Montagnes.

